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У Сінгапурі невакцинованим жителям заборонять відвідувати кафе і торгові центри

У Сінгапурі невакцинованим жителям заборонять відвідувати кафе і торгові центри

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Міністерство охорони здоров'я Сінгапуру заявило, що з 13 жовтня не вакцинованим жителям буде заборонено відвідувати кафе і торговельні центри. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Straits Times.

Цитата:

"Починаючи з 13 жовтня, лише повністю вакциновані жителі, а також діти до 12 років зможуть відвідувати будь-які місця громадського харчування, усі інші зможуть лише брати їжу на винос", - йдеться у повідомленні відомства.

Деталі

9 жовтня МОЗ Сінгапуру анонсувало посилення обмежень для тих, хто не щеплений, у зв'язку з новим спалахом коронавірусу. Згідно з новими правилами, перебування в кафе і ресторанах дозволяється лише двом відвідувачам за одним столом.

Окрім того, лише при наявності двох щеплень можна буде відвідувати великі торгові центри, а також туристичні об'єкти, парки розваг, за винятком супермаркетів.

При цьому в уряді підкреслюють, що не мають наміру повертати режим карантину, замість цього будуть обмежуватися точковими заходами.

Доповнення

Влада Сінгапуру посилила карантин 17 травня. З 10 серпня МОЗ почало поступово послаблювати карантинні обмеження, коли рівень вакцинації всіх жителів країни досяг 80%. Тоді було знято багато соціально-економічних обмежень, в основному для повністю вакцинованих.

22 вересня влада Сінгапуру зареєструвала найвищий показник захворювань COVID-19 з квітня минулого року.

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