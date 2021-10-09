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В Сингапуре невакцинированным жителям запретят посещать кафе и торговые центры

В Сингапуре невакцинированным жителям запретят посещать кафе и торговые центры

Киев  •  УНН

 • 19839 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Министерство здравоохранение Сингапура заявило, что с 13 октября не вакцинированным жителям будет запрещено посещать кафе и торговые центры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Straits Times.

Цитата:

"Начиная с 13 октября только полностью вакцинированные жители, а также дети до 12 лет смогут посещать любые места общественного питания, все остальные смогут только приобретать еду на вынос", - говорится в сообщении ведомства.

Детали

9 октября Минздрав Сингапура анонсировал усиление ограничений для тех, кто не привит, в связи с новой вспышкой коронавируса. Согласно новым правилам, нахождение в кафе и ресторанах разрешается только двум посетителям за одним столом.

Кроме того, только при наличии двух прививок можно будет посещать крупные торговые центры, а также туристические объекты, парки развлечений, за исключением супермаркетов.

При этом в правительстве подчеркивают, что не намерены возвращать режим карантина, вместо этого будут ограничиваться точечными мерами.

Дополнение

Власти Сингапура усилили карантин 17 мая. С 10 августа Минздрав начал постепенно ослаблять карантинные ограничения, когда уровень вакцинации всех жителей страны достиг 80%. Тогда были сняты многие социально-экономические ограничения, в основном для полностью вакцинированных.

22 сентября власти Сингапура зарегистрировали самый высокий показатель заболеваний COVID-19 с апреля прошлого года.

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