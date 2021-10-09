В Сингапуре невакцинированным жителям запретят посещать кафе и торговые центры
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Министерство здравоохранение Сингапура заявило, что с 13 октября не вакцинированным жителям будет запрещено посещать кафе и торговые центры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Straits Times.
Цитата:
"Начиная с 13 октября только полностью вакцинированные жители, а также дети до 12 лет смогут посещать любые места общественного питания, все остальные смогут только приобретать еду на вынос", - говорится в сообщении ведомства.
Детали
9 октября Минздрав Сингапура анонсировал усиление ограничений для тех, кто не привит, в связи с новой вспышкой коронавируса. Согласно новым правилам, нахождение в кафе и ресторанах разрешается только двум посетителям за одним столом.
Кроме того, только при наличии двух прививок можно будет посещать крупные торговые центры, а также туристические объекты, парки развлечений, за исключением супермаркетов.
При этом в правительстве подчеркивают, что не намерены возвращать режим карантина, вместо этого будут ограничиваться точечными мерами.
Дополнение
Власти Сингапура усилили карантин 17 мая. С 10 августа Минздрав начал постепенно ослаблять карантинные ограничения, когда уровень вакцинации всех жителей страны достиг 80%. Тогда были сняты многие социально-экономические ограничения, в основном для полностью вакцинированных.
22 сентября власти Сингапура зарегистрировали самый высокий показатель заболеваний COVID-19 с апреля прошлого года.