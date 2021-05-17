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Сингапур усиливает карантин

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 мая. УНН. В Сингапуре планируют закрыть большинство школ и перевести учеников на дистанционное обучение, поскольку новым “индийским” штаммом коронавируса в стране болеет все больше детей. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Сингапур усиливает карантин

Детали

Все начальные, средние и младшие школы перейдут на полное домашнее обучение со среды до конца школьного срока 28 мая. Министр образования Чан Чун Син сказала, что новые виды коронавируса атакуют детей, хоть и один из детей, переболевших вирусом, не имеет серьезных симптомов.

В воскресенье, 16 мая, Сингапур подтвердил 38 случаев COVID-19, которые передаются местным путем, что является самым высоким ежедневным числом с середины сентября. Случаи включали четырех детей, связанных с кластером в учебном центре.

Дополнительно

Более пятой части населения страны прошло дводозовий режим вакцинации вакцинами от Pfizer-BioNTech (PFE.N), (22UAy.DE) и Moderna (MRNA.O). Власть пригласит людей в возрасте до 45 лет делать прививки со второй половины мая.

Чан заявил, что правительство также работает над планами вакцинации детей в возрасте до 16 лет после одобрения регуляторных органов, о чем требовала компания Pfizer.

Сейчас в Сингапуре зафиксировали 61,585 случаев коронавируса за весь период пандемии, 31 человек умер.

Напомним

Тайвань повысил уровень предупреждения о коронавирус в столице, Тайбэе, введя ограничения на период двух недель, через которые закроют много мест проведения мероприятий и ограничат сборы.

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