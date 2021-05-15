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Тайвань посилює обмеження після сплеску випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Тайвань підвищив рівень попередження про коронавірус в суботу в столиці, Тайбеї, ввівши обмеження на період двох тижнів, через які закриють багато місць проведення заходів і обмежать збори, після 180 нових випадків COVID-19. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Тайвань посилює обмеження після сплеску випадків COVID-19

Деталі

Нові правила не означатимуть, що офіси, школи і ресторани повинні бути закриті, але призведуть до закриття кінотеатрів та інших розважальних закладів, обмежуючи зустрічі до п'яти осіб у приміщенні і до 10 осіб на відкритому повітрі.

Вперше маски доведеться носити на відкритому повітрі.

Уряд Тайбею вже наказав закрити бари, нічні клуби та подібні заклади.

Міністр охорони здоров'я Чень Ши-Чжун сказав, що "рівень ризику" в певних гарячих точках, таких як район Тайбея Ванхуа, спонукав до рішення підвищити рівень небезпеки.

"Тільки так можна боротися з інфекціями і контролювати їх", - сказав він репортерам.

Мер Тайбея До Вен Чже закликав людей якомога довше залишатися вдома, додавши, що школи повинні викладати онлайн.

"Протягом цього часу, якщо у вас нічого немає, залишайтеся вдома і не виходьте на вулицю, а якщо ви це зробите, надіньте маску, щоб зменшити передачу інфекції", - сказав лікар Ко.

Представник президента Цай Інь-Вень заявила, що вона скоротить кількість "непотрібних зустрічей" або публічних заходів.

Реакція ринків

Зростання кількості заражень населення "нервував фондовий ринок" цього тижня, але на тій же пресконференції прем'єр Су Цзен-Чан підтвердив, що основні економічні показники острова залишаються хорошими.

Заступник міністра фінансів Франк Хуан сказав, що в понеділок влада стежитиме за реакцією ринку, додавши, що він не виключає скликання засідання Національного стабілізаційного фонду, який уряд може використовувати для згладжування великих коливань.

За його словами, інвестори повинні діяти раціонально, зазначивши, що обмеження торкнуться лише кількох секторів, наприклад туризму, а не найважливішого - зовнішньої торгівлі острова.

Нові обмеження не поширюються на центр виробництва мікросхем в Сіньчжу і навряд чи вплинуть на експорт напівпровідників, глобальна нестача яких привела до закриття деяких автомобільних заводів.

Контекст

У Тайваню є замовлення на мільйони доз вакцини від Moderna і AstraZeneca. Загальний рівень вакцинації на острові залишається низьким.

З початку пандемії на Тайвані було зареєстровано менше ніж 1500 випадків захворювання серед населення чисельністю близько 24 мільйони осіб, більшість з яких були завезені з-за кордону, але недавнє зростання кількості випадків передачі інфекції налякало жителів.

Острів ніколи не піддавався повній ізоляції, і його жителі звикли до нормального життя, незважаючи на те, що пандемія охопила багато інших частин світу.

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