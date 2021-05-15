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Тайвань усиливает ограничения после всплеска случаев COVID-19

Киев • УНН

 • 19236 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Тайвань повысил уровень предупреждения о коронавирусе в субботу в столице, Тайбэе, введя ограничения на период двух недель, которые закроют много мест проведения мероприятий и ограничат собрания, после 180 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Тайвань усиливает ограничения после всплеска случаев COVID-19

Детали

Новые правила не будут означать, что офисы, школы или рестораны должны быть закрыты, но приведут к закрытию кинотеатров и других развлекательных заведений, ограничивая встречи до пяти человек в помещении и до 10 человек на открытом воздухе.

Впервые маски придется носить на открытом воздухе.

Правительство Тайбэя уже приказало закрыть бары, ночные клубы и подобные заведения.

Министр здравоохранения Чэнь Ши-Чжун сказал, что "уровень риска" в определенных горячих точках, таких как район Тайбэя Ванхуа, стал причиной решения повысить уровень опасности.

"Только так можно бороться с инфекциями и контролировать их", - сказал он репортерам.

Мэр Тайбэя До Вен Чжэ призвал людей как можно дольше оставаться дома, добавив, что школы должны преподавать онлайн.

"В течение этого времени, если у вас ничего нет, оставайтесь дома и не выходите на улицу, а если вы это сделаете, наденьте маску, чтобы уменьшить передачу инфекции", - сказал врач Ко.

Представитель президента Цай Инь-Вэнь заявила, что она сократит количество "ненужных встреч" или публичных мероприятий.

Реакция рынков

Рост числа заражений населения "нервировал фондовый рынок" на этой неделе, но на той же пресс-конференции премьер Су Цзэн Чан подтвердил, что основные экономические показатели острова остаются хорошими.

Заместитель министра финансов Франк Хуан сказал, что с понедельника власти будут следить за реакцией рынка, добавив, что он не исключает созыва заседания Национального стабилизационного фонда, правительство может использовать его для сглаживания больших колебаний.

По его словам, инвесторы должны действовать рационально, отметив, что ограничения коснутся только нескольких секторов, например туризма, а не самого важного - внешнюю торговлю острова.

Новые ограничения не распространяются на центр производства микросхем в Синьчжу и вряд ли повлияют на экспорт полупроводников, глобальная нехватка которых привела к закрытию некоторых автомобильных заводов.

Контекст

У Тайваня есть заказы на миллионы доз вакцины от Moderna и AstraZeneca. Общий уровень вакцинации на острове остается низким.

С начала пандемии на Тайване было зарегистрировано менее 1500 случаев заболевания среди населения численностью около 24 миллионов человек, большинство из которых были завезены из-за рубежа, но недавний рост числа случаев передачи инфекции напугал жителей.

Остров никогда не подвергался полной изоляции, и его жители привыкли к нормальной жизни, несмотря на то, что пандемия охватила многие другие части мира.

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