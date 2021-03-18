Тайвань почне вакцинування препаратом AstraZeneca

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Перші 117 тисяч доз вакцини AstraZeneca прибули на Тайвань цього місяця і проходили перевірки Тайванською адміністрацією з питань харчових продуктів і медикаментів.

Нараз близько 60 000 людей стоять у черзі на перші щеплення, які планують відбутися з 22 березня. Тайвань надає пріоритет медичним працівникам для отримання уколів.

У грудні Тайвань заявив, що погодився придбати майже 20 мільйонів доз вакцин, у тому числі 10 мільйонів - у AstraZeneca.

Нагадаємо

Більше десятка європейських країн припинили використання вакцини на цьому тижні через побоювання щодо її безпеки, хоча Всесвітня організація охорони здоров'я заявила в середу, що вважає, що її користь перевищує ризики, і рекомендує продовжувати щеплення. Проте все ж залишилися держави, які продовжують щеплення вакциною від AstraZeneca.

За даними ВООЗ, у Тайвані зафіксували 990 випадків коронавірусу, 10 людей померли.