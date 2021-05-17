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Сінгапур посилює карантинні обмеження

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. У Сінгапурі планують закрити більшість шкіл та перевести учнів на дистанційне навчання, оскільки новим “індійським” штамом коронавірусу в країні хворіє все більше дітей. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Сінгапур посилює карантинні обмеження

Деталі

Усі початкові, середні та молодші коледжі перейдуть на повне домашнє навчання з середи до кінця шкільного терміну 28 травня. Міністр освіти Чан Чун Сін сказала, що нові види коронавірусу атакують дітей, хоч і жоден із дітей, які перехворіли вірусом, не має серйозних симптомів.

У неділю, 16 травня, Сінгапур підтвердив 38 випадків COVID-19, що передаються місцевим шляхом, що є найвищим щоденним числом із середини вересня. Випадки включали чотирьох дітей, пов’язаних з кластером в навчальному центрі.

Додатково

Більше п’ятої частини населення країни пройшло дводозовий режим вакцинації вакцинами від Pfizer-BioNTech (PFE.N), (22UAy.DE) та Moderna (MRNA.O). Влада запросить людей віком до 45 років робити щеплення з другої половини травня.

Чан заявив, що уряд також працює над планами вакцинації дітей віком до 16 років після схвалення регуляторних органів, про що вимагала компанія Pfizer.

Наразі у Сінгапурі зафіксували 61,585 випадків коронавірусу за весь період пандемії, 31 особа померла.

Нагадаємо

Тайвань підвищив рівень попередження про коронавірус в столиці, Тайбеї, ввівши обмеження на період двох тижнів, через які закриють багато місць проведення заходів і обмежать збори.

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