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В Сингапуре зарегистрировали самый высокий показатель COVID-19 с апреля прошлого года

В Сингапуре зарегистрировали самый высокий показатель COVID-19 с апреля прошлого года

Киев  •  УНН

 • 16423 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Сингапуре зарегистрировано 1 457 новых случаев заражения в среду, 22 сентября, что является самым большим числом случаев Covid-19 с момента начала вспышки коронавируса в прошлом году. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Всего с момента начала пандемии в Сингапуре зарегистрировано 81 356 случаев коронавируса.

По состоянию на среду, в больницах находятся 1 083 пациентов с Covid-19, что на 26 человек больше, чем накануне.

"Большинство из них в удовлетворительном состоянии и находятся под наблюдением", - сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

В настоящее время, 145-ти тяжелобольным пациентам нужна кислородная поддержка для дыхания, на два случая меньше, чем накануне. 19 пациентов находятся в реанимации.

По данным Министерства здравоохранения, за последние 28 дней, процент местных случаев, в которых не было симптомов или они проявились в легкой форме, составил 97,9%.

Из них 54% граждан были полностью вакцинированы, а 46% - совсем не привитые.

За последние сутки, 11 человек умерли, из которых трое были полностью вакцинированы, а восемь - частично вакцинированы. Таким образом, общее количество смертей, зарегистрированных за последние два месяца, достигло 31, что составляет почти половину от общего числа погибших, связанных с Covid-19 в Сингапуре.

Добавим

По состоянию на 21 сентября 82% населения страны были полностью вакцинированы, а 84% получили хотя бы одну дозу вакцины.

Всего было введено 8 990 844 дозы вакцин против Covid-19 в рамках национальной программы вакцинации, охватив 4 582 020 человек, из которых 4 459 445 человек прошли полный курс вакцинации.

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