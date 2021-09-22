В Сингапуре зарегистрировали самый высокий показатель COVID-19 с апреля прошлого года
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Сингапуре зарегистрировано 1 457 новых случаев заражения в среду, 22 сентября, что является самым большим числом случаев Covid-19 с момента начала вспышки коронавируса в прошлом году. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Всего с момента начала пандемии в Сингапуре зарегистрировано 81 356 случаев коронавируса.
По состоянию на среду, в больницах находятся 1 083 пациентов с Covid-19, что на 26 человек больше, чем накануне.
"Большинство из них в удовлетворительном состоянии и находятся под наблюдением", - сообщили в Министерстве здравоохранения страны.
В настоящее время, 145-ти тяжелобольным пациентам нужна кислородная поддержка для дыхания, на два случая меньше, чем накануне. 19 пациентов находятся в реанимации.
По данным Министерства здравоохранения, за последние 28 дней, процент местных случаев, в которых не было симптомов или они проявились в легкой форме, составил 97,9%.
Из них 54% граждан были полностью вакцинированы, а 46% - совсем не привитые.
За последние сутки, 11 человек умерли, из которых трое были полностью вакцинированы, а восемь - частично вакцинированы. Таким образом, общее количество смертей, зарегистрированных за последние два месяца, достигло 31, что составляет почти половину от общего числа погибших, связанных с Covid-19 в Сингапуре.
Добавим
По состоянию на 21 сентября 82% населения страны были полностью вакцинированы, а 84% получили хотя бы одну дозу вакцины.
Всего было введено 8 990 844 дозы вакцин против Covid-19 в рамках национальной программы вакцинации, охватив 4 582 020 человек, из которых 4 459 445 человек прошли полный курс вакцинации.