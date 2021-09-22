У Сінгапурі зареєстрували найвищий показник COVID-19 з квітня минулого року
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. У Сінгапурі зареєстровано 1 457 нових випадків зараження в середу, 22 вересня, що є найбільшим числом випадків Covid-19 з моменту початку спалаху коронавірусу в минулому році. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Всього з моменту початку пандемії в Сінгапурі зареєстровано 81 356 випадків коронавірусу.
Станом на середу, в лікарнях перебувають 1 083 пацієнти з Covid-19, що на 26 осіб більше, ніж напередодні.
"Більшість з них в задовільному стані і знаходяться під наглядом", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я країни.
В даний час, 145-ти тяжкохворим пацієнтам потрібна киснева підтримка для дихання, що на два випадки менше, ніж напередодні. 19 пацієнтів знаходяться в реанімації.
За даними Міністерства охорони здоров'я, за останні 28 днів, відсоток місцевих випадків, у яких не було симптомів або вони проявилися в легкій формі, склав 97,9%.
З них 54% громадян були повністю вакциновані, а 46% - не щеплені взагалі.
За останню добу, 11 людей померли, з яких троє були повністю вакциновані, а вісім - частково вакциновані. Таким чином, загальна кількість смертей, зареєстрованих за останні два місяці, досягло 31, що становить майже половину від загального числа загиблих, пов'язаних з Covid-19, в Сінгапурі.
Додамо
Станом на 21 вересня 82% населення країни були повністю вакциновані, а 84% отримали хоча б одну дозу вакцини.
Всього було введено 8 990 844 дози вакцин проти Covid-19 в рамках національної програми вакцинації, охопивши 4 582 020 осіб, з яких 4 459 445 осіб пройшли повний курс вакцинації.