У Сінгапурі зареєстрували найвищий показник COVID-19 з квітня минулого року

Деталі

Всього з моменту початку пандемії в Сінгапурі зареєстровано 81 356 випадків коронавірусу.

Станом на середу, в лікарнях перебувають 1 083 пацієнти з Covid-19, що на 26 осіб більше, ніж напередодні.

"Більшість з них в задовільному стані і знаходяться під наглядом", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я країни.

В даний час, 145-ти тяжкохворим пацієнтам потрібна киснева підтримка для дихання, що на два випадки менше, ніж напередодні. 19 пацієнтів знаходяться в реанімації.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за останні 28 днів, відсоток місцевих випадків, у яких не було симптомів або вони проявилися в легкій формі, склав 97,9%.

З них 54% громадян були повністю вакциновані, а 46% - не щеплені взагалі.

За останню добу, 11 людей померли, з яких троє були повністю вакциновані, а вісім - частково вакциновані. Таким чином, загальна кількість смертей, зареєстрованих за останні два місяці, досягло 31, що становить майже половину від загального числа загиблих, пов'язаних з Covid-19, в Сінгапурі.

Додамо

Станом на 21 вересня 82% населення країни були повністю вакциновані, а 84% отримали хоча б одну дозу вакцини.

Всього було введено 8 990 844 дози вакцин проти Covid-19 в рамках національної програми вакцинації, охопивши 4 582 020 осіб, з яких 4 459 445 осіб пройшли повний курс вакцинації.