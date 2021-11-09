У Сінгапурі нещеплених проти COVID-19 пацієнтів безкоштовно не лікуватимуть

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“Із 8 грудня 2021 року ми почнемо стягувати плату з пацієнтів із COVID-19, яких не було вакциновано за власним бажанням”, — ідеться у повідомленні.

Водночас перебування у лікарнях людей із протипоказаннями до вакцинації, а також дітей до 12 років, держава оплачуватиме.

Також у міністерстві зазначили, що до 31 грудня не стягуватимуть плату з вакцинованих лише однією дозою. Із 1 січня 2022 року лікування пацієнтів із коронавірусом, які мають щеплення та які нещодавно не подорожували, відбуватиметься коштом держави.

Як зазначають, у Сінгапурі велика кількість саме невакцинованих людей потребує інтенсивної стаціонарної допомоги. Вони непропорційно сильно збільшують навантаження на ресурси охорони здоровʼя.

Нагадаємо

Із 13 жовтня невакцинованим жителям Сінгапура заборонено відвідувати кафе та торговельні центри.

9 листопада Рада ЄС ухвалила рішення виключити Сінгапур зі списку COVID-безпечних країн.