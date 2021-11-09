ЄС офіційно виключив Україну зі списку COVID-безпечних країн

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“Після розгляду в межах рекомендації про поступове скасування тимчасових обмежень на поїздки до ЄС з не обов'язковими цілями, Рада оновила список країн, спеціальних адміністративних районів та інших утворень та територіальних органів, для яких слід скасувати обмеження на поїздки. Зокрема, зі списку було виключено Сінгапур та Україну”, — сказано у заяві.

Деталі

Повідомляється, що список, як і раніше, переглядатиметься кожні два тижні і, залежно від обставин, оновлюватиметься.

Що було раніше

Європейський Союз офіційно схвалив дозвіл на в’їзд українських громадян у межах політики поступового скасування COVID-обмежень на поїздки 15 липня 2021 року.

Проте, на тлі сплеску в країні COVID-19 точилися розмови, що Україну невдовзі можуть вилучити зі списку.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба, коментуючи можливе рішення Ради ЄС, заявив, що після вилучення України із “зеленого списку” ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Це рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС.

Доповнення

30 червня 2020 року Рада ЄС ухвалила рекомендацію про поступове скасування тимчасових обмежень на поїздки з не необхідними цілями в ЄС. Список переглядається кожні два тижні і, залежно від обставин, оновлюється.

Критерії визначення третіх країн, для яких необхідно скасувати обмеження на поїздки, були оновлені 20 травня 2021 року. Вони охоплюють епідеміологічну ситуацію і загальне реагування на COVID-19, а також надійність доступної інформації і джерел даних.

Рекомендація Ради ЄС не є юридично зобов'язуючим документом. Держава-член ЄС не повинна ухвалювати рішення про зняття обмежень на поїздки для третіх країн, які не включені до переліку, доти, доки це не буде ухвалено узгодженим чином.