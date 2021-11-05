Украину исключают из списка COVID-безопасных стран для ЕС: МИД объяснил, чего ожидать

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"Сегодня утром послы ЕС решили исключить Украину из рекомендованного ЕС списка безопасных для путешествий, учитывая COVID-19. Будет официально оформлено (в решение - ред.) в начале следующей недели", - отметил Йозвяк.

Комментарий МИД

"После исключения Украины из "зеленого списка" ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Это рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС. МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев", - прокомментировал глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter.

Что было ранее

Европейский Союз официально одобрил разрешение на въезд украинских граждан в рамках политики постепенной отмены COVID-ограничений на поездки 15 июля 2021 года.

Однако, на фоне всплеска в стране COVID-19 шли разговоры, что Украину вскоре могут изъять из списка.

Дополнение

30 июня 2020 года Совет ЕС принял рекомендацию о постепенной отмене временных ограничений на поездки с не необходимыми целями в ЕС. Список пересматривается каждые две недели и в зависимости от обстоятельств обновляется.

Критерии определения третьих стран, которым необходимо отменить ограничения на поездки, были обновлены 20 мая 2021 года. Они включают в себя эпидемиологическую ситуацию и общее реагирование на COVID-19, а также надежность доступной информации и источников данных.

Рекомендация Совета ЕС не является юридически обязывающим документом. Государство-член ЕС не должно принимать решения о снятии ограничений на поездки для третьих стран, не включенных в перечень, до тех пор, пока это не будет принято согласованным образом.