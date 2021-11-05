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Україну виключають зі списку COVID-безпечних країн для ЄС: МЗС пояснило, чого очікувати

Київ • УНН

 • 25119 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Європейський Союз виключає Україну зі списку країн, громадяни яких можуть подорожувати до країн ЄС без додаткових обмежень, пов’язаних з коронавірусом. Про це написав журналіст “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк, який висвітлює питання політики ЄС щодо східних країн-сусідів у Twitter, повідомляє УНН.

Україну виключають зі списку COVID-безпечних країн для ЄС: МЗС пояснило, чого очікувати

Цитата:

"Сьогодні вранці посли ЄС вирішили виключити Україну з рекомендованого ЄС списку безпечних для подорожей з огляду на COVID-19. Буде офіційно оформлено (у рішення - ред.) на початку наступного тижня", - вказав Йозвяк.

Коментар МЗС

"Після виключення України з "зеленого списку" ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Це рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС. МЗС України активно працює з партнерами, аби зберегти максимальну свободу подорожей для українців", - прокоментував голова МЗС Дмитро Кулеба в Twitter.

Що було раніше

Європейський Союз офіційно схвалив дозвіл на в'їзд українських громадян у межах політики поступового скасування COVID-обмежень на поїздки 15 липня 2021 року.

Однак, на тлі сплеску у країні COVID-19 точилися розмови, що Україну невдовзі можуть вилучити зі списку.

Доповнення

30 червня 2020 року Рада ЄС ухвалила рекомендацію про поступове скасування тимчасових обмежень на поїздки з не необхідними цілями в ЄС. Список переглядається кожні два тижні і, залежно від обставин, оновлюється.

Критерії визначення третіх країн, для яких необхідно скасувати обмеження на поїздки, були оновлені 20 травня 2021 року. Вони охоплюють епідеміологічну ситуацію і загальне реагування на COVID-19, а також надійність доступної інформації і джерел даних.

Рекомендація Ради ЄС не є юридично зобов'язуючим документом. Держава-член ЄС не повинна ухвалювати рішення про зняття обмежень на поїздки для третіх країн, які не включені до переліку, доти, доки це не буде ухвалено узгодженим чином.

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