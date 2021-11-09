ЕС официально исключил Украину из списка COVID-безопасных стран

Цитата:

“После рассмотрения в рамках рекомендации о постепенной отмене временных ограничений на поездки в ЕС с необязательными целями, Совет обновил список стран, специальных административных районов и других образований и территориальных органов, для которых следует отменить ограничения на поездки. В частности, из списка были исключены Сингапур и Украина”, — сказано в заявлении.

Детали

Сообщается, что список по-прежнему будет пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться.

Что было ранее

Европейский Союз официально одобрил разрешение на въезд украинских граждан в рамках политики постепенной отмены COVID-ограничений на поездки 15 июля 2021 года.

Однако, на фоне всплеска в стране COVID-19 шли разговоры, что Украину вскоре могут изъять из списка.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя возможное решение Совета ЕС, заявил, что после исключения Украины из “зеленого списка” ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Это рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС.

Дополнения

30 июня 2020 года Совет ЕС принял рекомендацию о постепенной отмене временных ограничений на поездки с не необходимыми целями в ЕС. Список пересматривается каждые две недели и в зависимости от обстоятельств обновляется.

Критерии определения третьих стран, которым необходимо отменить ограничения на поездки, были обновлены 20 мая 2021 года. Они включают в себя эпидемиологическую ситуацию и общее реагирование на COVID-19, а также надежность доступной информации и источников данных.

Рекомендация Совета ЕС не является юридически обязывающим документом. Государство-член ЕС не должно принимать решения о снятии ограничений на поездки для третьих стран, не включенных в перечень, до тех пор, пока это не будет принято согласованным образом.