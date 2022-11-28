В Силах обороны Юга рассказали о сложностях боевых действий на Кинбурнской косе

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"Там (на Кирнбурнской косе – ред.) происходит то же, что происходит по всей Украине – война. Там происходят боевые действия, и работа очень сложна, в том числе и из-за специфических погодных условий: штормы, ветер. Специфическое и само географическое расположение, и разговоры о том, что к зерновому коридору следует присоединять Николаевскую область.

Все это – очень большой спектр факторов, которые нужно учитывать и дождаться официальной сводки Генерального штаба, только они могут известить о том, что действительно происходит, и когда действительно можно радоваться", - сказала Гуменюк.

Напомним

Аналитики американского Института изучения войны сообщили, что российские силы ожидают, что украинские силы возьмут под контроль Кинбурнскую косу, но намерены помешать им продвинуться к материковой части Херсонской области и защищаться.