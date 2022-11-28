У Силах оборони Півдня розповіли про складнощі бойових дій на Кінбурнській косі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Наразі на Кінбурнській косі в Миколаївській області тривають бойові дії, роботу ускладнюють погодні умови, повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, передає УНН.
Цитата
"Там (на Кірнбурнській косі - ред.) відбувається те саме, що відбувається по всій Україні – війна. Там відбуваються бойові дії, і робота дуже складна, зокрема і через специфічні погодні умови: шторми, вітер. Специфічне і саме географічне розташування, і розмови про те, що до зернового коридору варто долучати Миколаївщину.
Усе це – дуже великий спектр факторів, які треба враховувати і дочекатися офіційного зведення Генерального штабу, тільки вони можуть сповістити про те, що дійсно відбувається, і коли дійсно можна радіти", - сказала Гуменюк.
Нагадаємо
Аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що російські сили очікують, що українські сили візьмуть під контроль Кінбурнську косу, але мають намір перешкодити їм просунутися до материкової частини Херсонської області та захищатися.