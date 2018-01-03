В штате Нью-Йорк пожар охватил дом Билла и Хиллари Клинтон

Как заявил представитель полиции города Нью Касл Артур Мендоза, пожар был потушен примерно в 15.15 по местному времени.

Сообщается, что возгорание произошло не в основном здании, а в небольшом доме на территории владения.

Информации о жертвах и пострадавших нет.

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Напомним, в Бронксе в американском штате Нью-Йорк вспыхнул четырехэтажный дом. Мэр города Де Блазио в ходе брифинга сообщал, что власти признали пожар “историческим по своим масштабам”, принимая во внимание число погибших. В общем погибли 12 человек, среди них — дети в возрасте 1, 2 и 7 лет, четверо мужчин и четыре женщины.