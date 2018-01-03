У штаті Нью-Йорк пожежа охопила будинок Білла і Хілларі Клінтон
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Пожежа виникла в середу в будинку Білла і Хілларі Клінтон, розташованому в американському містечку Чаппакуа (округ Уестчестер, штат Нью-Йорк). Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал NBC.
Як заявив представник поліції міста Нью Касл Артур Мендоза, пожежа була погашена приблизно о 15.15 за місцевим часом.
Повідомляється, що займання сталося не в основній будівлі, а в невеликому будинку на території володіння.
Інформації про жертви і постраждалих немає.
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Нагадаємо, у Бронксі в американському штаті Нью-Йорк спалахнув чотириповерховий будинок. Мер міста Білл де Блазіо в ході брифінгу повідомляв, що влада визнала пожежа "історичним за своїми масштабами", беручи до уваги число загиблих. Загалом загинули 12 осіб, серед них - діти у віці 1, 2 і 7 років, четверо чоловіків і чотири жінки.