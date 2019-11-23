В штабе ООС рассказали о ситуации на участках разведения
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, на участке разведения №3, продолжается демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения. Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра ООС, передает УНН.
"На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, продолжается демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения. Состав отряда для работ - 30 человек личного состава и 13 единиц техники. Сегодня сотрудниками ГСЧС Украины изъято 2 взрывоопасных предмета и разобраны 2 блиндажа", - указали в штабе.
Также отмечается, что на участке разведения №1 (Станица Луганская) подразделение ГСЧС Украины провело обследование участков местности в районе работ у моста и по левой стороне от дороги в районе лесополосы и строительной площадки.
В то же время, по данным штаба, продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое Луганской области по демонтажу объектов военного назначения. "В процессе задействовано 20 человек и 5 единиц техники. Ежедневно, перед началом работ, участок проверяется специальной пиротехнической группой ГСЧС Украины. Сегодня, в частности, проводилось благоустройство территории вокруг демонтированных сооружений", - добавили в пресс-центре.
Напомним, с начала суток, 23 ноября, на Донбассе зафиксировано семь вражеских обстрелов.