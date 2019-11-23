ООС: з початку доби сім ворожих обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано сім ворожих обстрілів, втрат серед українських військовослужбовців немає. Про це УНН повідомляє з посиланням на вечірнє зведення пресцентру ООС.
"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - вказали у штабі.
За даними пресцентру ООС, 3 обстріли позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля населеного пункту Південне. Ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", за даними штабу, противник здійснив 4 обстріли по позиціях Об'єднаних сил. Зокрема, двічі біля Пісків – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, а також поблизу Водяного – з автоматичних гранатометів, неподалік Верхньоторецького – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.
"Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - зазначили у пресцентрі.
Нагадаємо, за тиждень на Донбасі ліквідували дев'ять бойовиків.