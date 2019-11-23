ООС: с начала суток семь вражеских обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано семь вражеских обстрелов, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на вечернюю сводку пресс-центра ООС.
"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - указали в штабе.
По данным пресс-центра ООС, 3 обстрела позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у населенного пункта Пивденное. Враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", по данным штаба, противник совершил 4 обстрела по позициям Объединенных сил. В частности, дважды у Песков - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, а также вблизи Водяного - с автоматических гранатометов, неподалеку от Верхнеторецкого - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
"На протяжении текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - отметили в пресс-центре.
Напомним, за неделю на Донбассе ликвидировали девять боевиков.