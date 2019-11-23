ООС: за тиждень на Донбасі ліквідували дев'ять бойовиків

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Ворожі втрати на Донбасі за тиждень з 16 по 22 листопада сягнули 19 осіб - 9 окупантів було ліквідовано, а ще 10 осіб – це санітарні втрати. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані пресцентру ООС.

"За інформацією розвідки Об’єднаних сил, з 16 по 22 листопада 2019 року, втрати збройних формувань Російської Федерації склали 19 осіб. 9 окупантів було ліквідовано, а ще 10 осіб – це санітарні втрати. Окрім того, минулого тижня російські окупаційні війська втратили один БПЛА", - йдеться у повідомленні.

У штабі наголосили, що військовослужбовці Об’єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику у разі загрози їхньому життю та здоров'ю і спроб захоплення територій або проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп.

Нагадаємо, 22 листопада бойовики на Донбасі 14 разів обстріляли українські позиції, є загиблий і поранений.

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