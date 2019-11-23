ООС: бойовики 14 разів обстріляли українські позиції, є загиблий і поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. 22 листопада збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 82 та 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив 6 обстрілів:
біля Талаківки і Водяного – з ручних протитанкових гранатометів;
неподалік Пісків – зі стрілецької зброї;
поблизу Тарамчука і, двічі, біля Красногорівки – з СПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
8 обстрілів російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
неподалік Шумів – з ручних протитанкових гранатометів;
поблизу Новгородського - з мінометів калібру 120 мм;
двічі біля Причепилівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
два рази поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів;
двічі неподалік Зайцевого – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Вчора, 22 листопада, поранення внаслідок обстрілів отримав один наш захисник. Ще один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув під час дорожньо-транспортної пригоди.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не зафіксовано.
Нагадаємо, в ООС загинув командир батареї: стало відоме його ім'я.