В ООС загинув командир батареї: стало відоме його ім'я
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Під час виконання службових обов’язків в ООС 22 листопада загинув командир батареї, старший лейтенант Шацький Богдан Олексійович 1995 року народження. Про це повідомили у командуванні частиною, де служив загиблий, передає УНН з посиланням на Гал-інфо.
Військовослужбовець родом з Хмельниччини, с. Михля Ізяславського району.
Командування та особовий склад військової частини А1108 висловлює щирі співчуття з приводу загибелі воїна.
Нагадаємо, у Донецькій області бойовики атакували ракетою військовий автомобіль.