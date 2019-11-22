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У Донецькій області бойовики атакували ракетою військовий автомобіль - ООС

У Донецькій області бойовики атакували ракетою військовий автомобіль - ООС

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. На Донеччині бойовики атакували ракетою військовий автомобіль у мирному населеному пункті, пише УНН з посиланням на прес-центрі штабу ООС.

“21 листопада, від однієї з військових частини у районі проведення ООС надійшло повідомлення про ушкодження вантажівки. В ході виїзду слідчої групи на місце інциденту з’ясувалося, що автомобіль був підбитий з протитанкового керованого ракетного комплексу “Фагот”, — вказано у повідомленні штабу.

Як розповів військовий, що став свідком атаки, пуск ракети здійснювався з відстані близько 2,5 км. На такій дальності керувати боєприпасом дуже важко. Оператор ворожого ПТРК намагався “завести” ракету саме у кабіну, але чітко не розрахував відстань і влучив у дерев’яний борт кузова.

Троє військовослужбовців отримали контузію. Серед них — одна жінка. Зараз вони перебувають на лікуванні у військовому госпіталі. Стан їхнього здоров’я задовільний.

Як зазначав УНН, сьогодні бойовики 7 разів обстріляли українські позиції.

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