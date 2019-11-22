У Донецькій області бойовики атакували ракетою військовий автомобіль - ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. На Донеччині бойовики атакували ракетою військовий автомобіль у мирному населеному пункті, пише УНН з посиланням на прес-центрі штабу ООС.
“21 листопада, від однієї з військових частини у районі проведення ООС надійшло повідомлення про ушкодження вантажівки. В ході виїзду слідчої групи на місце інциденту з’ясувалося, що автомобіль був підбитий з протитанкового керованого ракетного комплексу “Фагот”, — вказано у повідомленні штабу.
Як розповів військовий, що став свідком атаки, пуск ракети здійснювався з відстані близько 2,5 км. На такій дальності керувати боєприпасом дуже важко. Оператор ворожого ПТРК намагався “завести” ракету саме у кабіну, але чітко не розрахував відстань і влучив у дерев’яний борт кузова.
Троє військовослужбовців отримали контузію. Серед них — одна жінка. Зараз вони перебувають на лікуванні у військовому госпіталі. Стан їхнього здоров’я задовільний.
Як зазначав УНН, сьогодні бойовики 7 разів обстріляли українські позиції.