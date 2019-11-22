ООС: бойовики 7 разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. В зоні проведення Операції Об’єднаних сил бойовики від початку доби 7 разів порушили режим припинення огню. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.
“Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”, — повідомили у прес-центрі.
У штабі ООС також зазначили, що: “4 обстріли позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“: неподалік Шумів — з ручних протитанкових гранатометів; поблизу Новгородського — з мінометів калібру 120 мм; двічі біля Причепилівки — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“ противник здійснив 3 обстріли по укріпленнях Об’єднаних сил: біля Талаківки — з ручних протитанкових гранатометів; неподалік Невельського — зі станкових протитанкових гранатометів; поблизу Тарамчука — з СПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”.
Сьогодні, 22 листопада, поранення внаслідок обстрілів отримав 1 український військовий. Ще один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув під час дорожньо-транспортної пригоди.
Як писав УНН раніше, станом на 12.00 бойовики тричі обстріляли українські позиції.