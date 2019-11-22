ООС: бойовики тричі обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. В зоні проведення Операції Об’єднаних сил бойовики від початку доби три рази порушили режим припинення огню. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Максим Праута, передає УНН.
"Від початку цієї доби до 12:30 російсько-окупаційні війська відкривали вогонь тричі", - зазначив Праута.
На Луганському напрямку з 9:30 ранку противник з ручних протитанкових гранатометів 20 хвилин вів вогонь по позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік населеного пункту Шуми.
А об 11:20 окупанти почали з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстрілювати опорні пункти ЗСУ в районі Причепилівки.
"На Донецькому напрямку на ворожий обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї з 6:30 ранку довелось відповідати військовослужбовцям Збройних Сил України, які виконують бойові завдання поблизу Тарамчука. Втрат з нашого боку не зафіксовано", - додав Праута.
Нагадаємо, 21 листопада збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.