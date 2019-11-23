ООС: боевики 14 раз обстреляли украинские позиции, есть погибший и раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. 22 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 6 обстрелов:
у Талаковка и Водяного - из ручных противотанковых гранатометов;
неподалеку Песков - из стрелкового оружия;
вблизи Тарамчук и, дважды, у Красногоровки - с СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
8 обстрелов российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
неподалеку Шумов - из ручных противотанковых гранатометов;
вблизи Новгородского - из минометов калибра 120 мм;
дважды у Причепиловки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
два раза вблизи Новолуганское - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;
дважды неподалеку Зайцевого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вчера, 22 ноября, ранения в результате обстрелов получил один наш защитник. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб во время дорожно-транспортного происшествия.
С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано.
Напомним, в ООС погиб командир батареи: стало известно его имя.