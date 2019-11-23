ООС: за неделю на Донбассе ликвидировали девять боевиков

"По информации разведки Объединенных сил, с 16 по 22 ноября 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 19 человек. 9 оккупантов было ликвидировано, а еще 10 человек - это санитарные потери. Кроме того, на прошлой неделе российские оккупационные войска потеряли один БПЛА", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику в случае угрозы их жизни и здоровью и попыток захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп.

Напомним, 22 ноября боевики на Донбассе 14 раз обстреляли украинские позиции, есть погибший и раненый.