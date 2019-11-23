У штабі ООС розповіли про ситуацію на ділянках розведення
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У районі населеного пункту Богданівка Донецької області, на ділянці розведення №3, триває демонтаж фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення. Про це йдеться у вечірньому зведенні пресцентру ООС, передає УНН.
"На ділянці розведення №3, в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, триває демонтаж фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення. Склад загону для робіт - 30 осіб особового складу і 13 одиниць техніки. Сьогодні співробітниками ДСНС України вилучено 2 вибухонебезпечних предмета і розібрано 2 бліндажа", - вказали у штабі.
Також зазначається, що на ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) підрозділ ДСНС України провів обстеження ділянок місцевості у районі робіт біля мосту та по лівій стороні від дороги в районі лісосмуги і будівельного майданчика.
Водночас, за даними штабу, тривають заходи на ділянці розведення №2 у районі населеного пункту Золоте Луганської області щодо демонтажу об’єктів військового призначення. "У процесі задіяно 20 осіб та 5 одиниць техніки. Щоденно, перед початком робіт, ділянка перевіряється спеціальною піротехнічною групою ДСНС України. Сьогодні, зокрема, проводилось впорядкування території навколо демонтованих споруд", - додали у пресцентрі.
Нагадаємо, з початку доби, 23 листопада, на Донбасі зафіксовано сім ворожих обстрілів.