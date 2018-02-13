В Шотландии создали самый крепкий в мире алкоголь

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 88309 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100353 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100767 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 113897 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102508 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105450 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112359 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117187 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Шотландии создали самый крепкий в мире алкоголь

В Шотландии создали самый крепкий в мире алкоголь

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. Шотландский ликёроводочный завод "Twin River" создал самый крепкий в мире джин. В напитке - 77 градусов, передает УНН со ссылкой на The Independent.

Лимитированная партия джина, в которую входит всего 101 бутылка, носит название Uncut, что переводится как “неразбавленный”.

Отмечается, что крепкий алкогольный напиток впервые будет представлен на фестивале в городе Инверури. Сделан он из ячменя, имеет сливочно-ореховый запах и маслянистую консистенцию.

Представитель бренда Райан Родес пояснил, что употреблять напиток нужно очень аккуратно, так как привычный людям джин содержит всего 40–50%.

Напомним, Украину на мировой выставке алкоголя ProWein 2018 представят такие водочные бренды, как Medoff и MERNAYA.

Добавим, что отечественный Medoff за всю историю существования бренда был удостоен более 60 наград на мировых дегустационных конкурсах.

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