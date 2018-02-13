В Шотландии создали самый крепкий в мире алкоголь
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Шотландский ликёроводочный завод "Twin River" создал самый крепкий в мире джин. В напитке - 77 градусов, передает УНН со ссылкой на The Independent.
Лимитированная партия джина, в которую входит всего 101 бутылка, носит название Uncut, что переводится как “неразбавленный”.
Отмечается, что крепкий алкогольный напиток впервые будет представлен на фестивале в городе Инверури. Сделан он из ячменя, имеет сливочно-ореховый запах и маслянистую консистенцию.
Представитель бренда Райан Родес пояснил, что употреблять напиток нужно очень аккуратно, так как привычный людям джин содержит всего 40–50%.
Напомним, Украину на мировой выставке алкоголя ProWein 2018 представят такие водочные бренды, как Medoff и MERNAYA.
Добавим, что отечественный Medoff за всю историю существования бренда был удостоен более 60 наград на мировых дегустационных конкурсах.