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У Шотландії створили найміцніший в світі алкоголь

Київ • УНН

 • 15145 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Шотландський лікеро-горілчаний завод "Twin River" створив найміцніший в світі джин. У напої - 77 градусів, передає УНН з посиланням на The Independent.

Лімітована партія джина, в яку входить всього 101 пляшка, має назву Uncut, що перекладається як "нерозбавлений".

Відзначається, що міцний алкогольний напій уперше буде представлений на фестивалі в місті Інверурі. Зроблений він з ячменю, має вершково-горіховий запах і маслянисту консистенцію.

Представник бренду Райан Родес пояснив, що вживати напій потрібно дуже акуратно, оскільки звичний людям джин містить всього 40-50%.

Нагадаємо, Україна на світовій виставці алкоголю ProWein 2018 представлять такі горілчані бренди, як Medoff і MERNAYA.

Додамо, що вітчизняний Medoff за всю історію існування бренду був удостоєний понад 60 нагород на світових дегустаційних конкурсах.

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