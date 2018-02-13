У Шотландії створили найміцніший в світі алкоголь
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Шотландський лікеро-горілчаний завод "Twin River" створив найміцніший в світі джин. У напої - 77 градусів, передає УНН з посиланням на The Independent.
Лімітована партія джина, в яку входить всього 101 пляшка, має назву Uncut, що перекладається як "нерозбавлений".
Відзначається, що міцний алкогольний напій уперше буде представлений на фестивалі в місті Інверурі. Зроблений він з ячменю, має вершково-горіховий запах і маслянисту консистенцію.
Представник бренду Райан Родес пояснив, що вживати напій потрібно дуже акуратно, оскільки звичний людям джин містить всього 40-50%.
Нагадаємо, Україна на світовій виставці алкоголю ProWein 2018 представлять такі горілчані бренди, як Medoff і MERNAYA.
Додамо, що вітчизняний Medoff за всю історію існування бренду був удостоєний понад 60 нагород на світових дегустаційних конкурсах.