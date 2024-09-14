У Шольца предложили создать контактную группу для «мирной инициативы» по войне в Украине
Киев • УНН
Лидер фракции СДПГ в Бундестаге предложил создать международную контактную группу для «мирной инициативы» по войне в Украине. Он считает, что Россия должна присутствовать на мирном саммите, а Китай, Индия, Турция и Бразилия могли бы стать членами группы.
Лидер парламентской фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених предложил создать международную контактную группу для выдвижения «мирной инициативы» по войне рф в Украине. Об этом пишет Tagesschau, передает УНН.
Федеральный канцлер и президент Украины Владимир Зеленский согласны с тем, что сейчас самое время активизировать усилия по проведению мирных переговоров, и что россия также должна присутствовать на следующем мирном саммите
По его словам, это также даст возможность другим странам принять более активное участие в прекращении боевых действий в Украине. По его мнению, другими возможными членами контактной группы могли бы стать Китай, Индия, Турция и Бразилия.
Зеленський анонсував новий мирний саміт за участю рф14 сентября 2024, 01:44 • 82767 просмотров