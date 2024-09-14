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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский анонсировал новый мирный саммит с участием рф

Зеленский анонсировал новый мирный саммит с участием рф

Киев  •  УНН

14 сентября 2024, 01:44  •  1247 просмотра

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Президент Украины объявил о проведении международного мирного саммита в ноябре, на который пригласят рф. Зеленский также планирует встречу с Байденом для представления "плана победы" по завершению войны.

Зеленский анонсировал еще один международный мирный саммит, на который будет приглашена рф. Об этом сообщает  Le Monde, передает УНН.

Детали

На международной конференции в Киеве Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что кроме встречи с президентом США Джо Байденом для представления "плана победы" по завершению войны с РФ, которая длится уже более двух с половиной лет; в ноябре планируется проведение еще одного международного мирного саммита, на который будет приглашена рф для обсуждения возможных путей прекращения войны.

Напомним

Встреча Зеленского с Байденом состоится на фоне переговоров между США и Великобританией относительно возможного разрешения Киеву на использование западных ракет большой дальности для ударов по рф.

Кроме того, Зеленский высказал критику в адрес Запада, обвиняя его в чрезмерной осторожности относительно возможности сбивать российские ракеты и беспилотники, которые атакуют Украину, даже несмотря на то, что Запад активно помогает Израилю в аналогичных ситуациях.

"Пріоритет – це зброя": Зеленський заслухав доповідь Сирського та Умєрова 13 сентября 2024, 17:50 • 18956 просмотров

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