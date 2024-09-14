Зеленский анонсировал новый мирный саммит с участием рф

Зеленский анонсировал еще один международный мирный саммит, на который будет приглашена рф. Об этом сообщает Le Monde, передает УНН.

Детали

На международной конференции в Киеве Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что кроме встречи с президентом США Джо Байденом для представления "плана победы" по завершению войны с РФ, которая длится уже более двух с половиной лет; в ноябре планируется проведение еще одного международного мирного саммита, на который будет приглашена рф для обсуждения возможных путей прекращения войны.

Напомним

Встреча Зеленского с Байденом состоится на фоне переговоров между США и Великобританией относительно возможного разрешения Киеву на использование западных ракет большой дальности для ударов по рф.

Кроме того, Зеленский высказал критику в адрес Запада, обвиняя его в чрезмерной осторожности относительно возможности сбивать российские ракеты и беспилотники, которые атакуют Украину, даже несмотря на то, что Запад активно помогает Израилю в аналогичных ситуациях.

"Пріоритет – це зброя": Зеленський заслухав доповідь Сирського та Умєрова