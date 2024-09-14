Зеленський анонсував новий мирний саміт за участю рф
Київ • УНН
Президент України оголосив про проведення міжнародного мирного саміту в листопаді, на який запросять рф. Зеленський також планує зустріч з Байденом для представлення "плану перемоги" щодо завершення війни.
Зеленський анонсував ще один міжнародний мирний саміт, на який буде запрошена рф. Про це повідомляє Le Monde, передає УНН.
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На міжнародній конференції в Києві Президент України Володимир Зеленський оголосив, що окрім зустрічі з президентом США Джо Байденом задля представлення "плану перемоги" щодо завершення війни з рф, яка триває вже понад два з половиною роки; в листопаді планується проведення ще одного міжнародного мирного саміту, на який буде запрошена рф для обговорення можливих шляхів припинення війни.
Нагадаємо
Зустріч Зеленського із Байденом відбудеться на тлі переговорів між США та Великою Британією щодо можливого дозволу Києву на використання західних ракет великої дальності для ударів по рф.
Крім того, Зеленський висловив критику на адресу Заходу, звинувачуючи його у надмірній обережності щодо можливості збивати російські ракети та безпілотники, які атакують Україну, навіть попри те, що Захід активно допомагає Ізраїлю в аналогічних ситуаціях.
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