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"Пріоритет – це зброя": Зеленський заслухав доповідь Сирського та Умєрова

Київ • УНН

 • 23779 перегляди

Президент Зеленський заявив про пріоритет посилення позицій на Донеччині. Україна працює над виробництвом та постачанням зброї, звертаючись до партнерів за фінансовою допомогою для збільшення виробництва.

Україна понад усе прагне посилити всі ділянки фронту на Донеччині - йдеться про виробництво зброї та її постачання. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Деталі

Глава держави розповів, що надвечір заслухав доповіді Головнокомандувача Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова.

Перший пріоритет – це зброя для наших воїнів на Покровському, на Курахівському, Торецькому напрямках, на всіх Донецьких напрямках, загалом по фронту. Це й питання постачання, і питання виробництва – як в Україні, так і спільного з партнерами. Завдання – максимально зміцнити наші позиції та максимально тиснути на Росію

- заявив Зеленський. 

За його словами, війну можна завершити справедливо тільки на сильних позиціях і Україна робить для цього все максимально можливе. 

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські підприємства готові збільшити виробництво зброї, але не вистачає коштів. Він звернувся до партнерів за фінансовою допомогою, зазначивши, що в Україні виробництво дешевше і швидше.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаПолітика

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