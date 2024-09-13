«Приоритет - это оружие": Зеленский заслушал доклад Сырского и Умерова

Украина больше всего стремится усилить все участки фронта в Донецкой области - речь идет о производстве оружия и его поставки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении, передает УНН.

Детали

Глава государства рассказал, что вечером заслушал доклады Главнокомандующего Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова.

Первый приоритет - это оружие для наших воинов на Покровском, на Кураховском, Торецком направлениях, на всех Донецких направлениях, в целом по фронту. Это и вопрос поставок, и вопрос производства - как в Украине, так и совместного с партнерами. Задача - максимально укрепить наши позиции и максимально давить на Россию - заявил Зеленский.

По его словам, войну можно завершить справедливо только на сильных позициях и Украина делает для этого все максимально возможное.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские предприятия готовы увеличить производство оружия, но не хватает средств. Он обратился к партнерам за финансовой помощью, отметив, что в Украине производство дешевле и быстрее.