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У Шольца запропонували створити контактну групу для "мирної ініціативи" щодо війни в Україні

У Шольца запропонували створити контактну групу для "мирної ініціативи" щодо війни в Україні

Київ • УНН

 • 31861 перегляди

Лідер фракції СДПН у Бундестазі запропонував створити міжнародну контактну групу для "мирної ініціативи" щодо війни в Україні. Він вважає, що росія має бути присутня на мирному саміті, а Китай, Індія, Туреччина і Бразилія могли б стати членами групи.

Лідер парламентської фракції СДПН у Бундестазі Рольф Мютценіх запропонував створити міжнародну контактну групу для висунення "мирної ініціативи" щодо війни рф в Україні. Про це пише Tagesschau, передає УНН

Федеральний канцлер і президент України Володимир Зеленський згодні з тим, що зараз саме час активізувати зусилля з проведення мирних переговорів, і що росія також має бути присутня на наступному мирному саміті

- сказав Мютценіх в інтерв'ю газеті Rheinische Post.

За його словами, це також дасть можливість іншим країнам взяти активнішу участь у припиненні бойових дій в Україні. На його думку, іншими можливими членами контактної групи могли б стати Китай, Індія, Туреччина і Бразилія.

Зеленський анонсував новий мирний саміт за участю рф14.09.24, 04:44 • 88886 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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