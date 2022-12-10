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В школах "лнр" оккупанты хотят ввести военную подготовку - ОВА

В школах "лнр" оккупанты хотят ввести военную подготовку - ОВА

Киев • УНН

 • 630373 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Российские оккупанты вместо каникул в школах так называемой «лнр» пытаются ввести военную подготовку. Об этом сообщает Луганская ОВА, передает УНН.

Цитата

«В так называемой «лнр» вспомнили о школьниках. Предложили вместо каникул для учащихся 8-х и 10-х классов организовать «курс молодого бойца», - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, сообщается, что россияне продолжают принудительную интеграцию всех сфер. В частности, предприниматели так называемой «лнр», которые в течение декабря не зарегистрируются в едином государственном реестре рф, не смогут пользоваться поддержкой для субъектов малого и среднего предпринимательства. Поощрение исключительно за регистрацию. Соответственно, нужно иметь обновленный пакет документов российского образца.

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Сообщается также, что пропаганда для оккупантов важнее света, воды или тепла.

«Даже зимой, когда население в захваченных городах мерзнет в многоэтажках без коммуникаций. Как в Лисичанске. Там в декабре начала работу межведомственная рабочая группа по розыску стихийных захоронений. Была половина лета, три месяца осени – решили искать под снегом», - говорится в сообщении.

«А вот чем оккупантам пополнять фронт, когда боевики пачками погибают не только от огневого воздействия ВСУ, но и несут потери от так называемого «дружественного огня» своих же солдат? Это следствие низкой подготовки танковых и артиллерийских экипажей, а также отсутствия взаимодействия и связи между подразделениями россиян», - информирует ОВА.

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В ОВА отмечают, что в поселке Шахтерское, что возле Довжанска, уже и забирать почти некого.

«Ибо в свое время руководитель отдела обеспечения жизнедеятельности этого населенного пункта проинформировал военкомат и другие заинтересованные органы, кто и по какому адресу может скрываться», - говорится в сообщении.

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