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У школах "лнр" окупанти хочуть ввести військову підготовку - ОВА

У школах "лнр" окупанти хочуть ввести військову підготовку - ОВА

Київ • УНН

 • 630375 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Російські окупанти замість канікул у школах так званої «лнр» намагаються запровадити військову підготовку. Про це повідомляє Луганська ОВА, передає УНН.

Цитата

«У так званій «лнр» згадали про школярів. Запропонували замість канікул для учнів 8-х та 10-х класів організувати «курс молодого бійця», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Окрім того, повідомляється, що росіяни продовжують примусову інтеграцію усіх сфер. Зокрема, підприємці так званої «лнр», які упродовж грудня не зареєструються в єдиному державному реєстрі рф, не зможуть користуватися заходами підтримки для суб'єктів малого та середнього підприємництва. Заохочення виключно за реєстрацію. Відповідно, треба й мати оновлений пакет документів російського зразка.

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Повідомляється також, що пропаганда для окупантів важливіша за світло, воду чи тепло.

«Навіть взимку, коли населення у захоплених містах мерзне в багатоповерхівках без комунікацій. Як от в Лисичанську. Там у грудні розпочала роботу міжвідомча робоча група з розшуку стихійних поховань. Була половина літа, три місяці осені – вирішили шукати під снігом», - зазначається в повідомленні.

«А от чим окупантам поповнювати фронт, коли бойовики пачками гинуть не тільки від вогневого впливу ЗСУ, а й зазнають втрат від так званого «дружнього вогню» своїх же солдат? Це наслідок низької підготовки танкових та артилерійських екіпажів, а також відсутності взаємодії та зв’язку між підрозділами росіян», - інформує ОВА.

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В ОВА зауважують, що у селищі Шахтарське, що біля Довжанська, вже й забирати майже нікого.

«Бо у свій час керівник відділу забезпечення життєдіяльності цього населеного пункту поінформував військкомат та інші зацікавлені органи, хто і за якою адресою може переховуватися», - йдеться в повідомленні.

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