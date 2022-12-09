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На окупованій Луганщині закінчуються ліки, їх отримують лише рашисти - ОВА

На окупованій Луганщині закінчуються ліки, їх отримують лише рашисти - ОВА

Київ • УНН

 • 616844 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Російські загарбники завозять ліки на окуповані території Луганської області виключно для потреб бойовиків та продовжують заходи щодо примусової паспортизації. Про це повідомляє Луганська ОВА у Telegram, пише УНН.

Стала відомою ще одна складова ситуації, що сталася, окрім переоблаштування ліжкового фонду під потреби поранених бойовиків.

Цитата

"У медзакладах закінчується запас ліків – окупаційна влада ігнорує це питання. Усе, що завозиться з рф, – спрямовується на потреби військових. Так само, як і персонал, який підвезли з регіонів росії буцімто на допомогу. Займаються ці гастролери виключно здоров’ям бойовиків. Місцеве населення залишається ні з чим", - повідомили в ОВА.

Деталі

Жителі окупованих територій, як вказано, обурені примусовим виписом з лікарень та відмовами у госпіталізації.

Продовжують росіяни, за повідомленням, і впровадження заходів стосовно примусової паспортизації.

"Зрозуміло, що перші на черзі – бюджетники та пенсіонери, яким просто погрожують залишити без грошей. Серед інших додатковий тиск здійснюється на медиків. Їх поставили перед вибором – отримати папірець або звільнитися", - зазначили в ОВА.

Аби відновити втрачені реєстраційні документи на авто, замінити реєстраційні знаки, посвідчення водія, як зазначається, – теж треба пред’явити паспорт рф.

Доповнення

Окупанти на Луганщині виписують пацієнтів з лікарень, а лікарів переводять до шпиталів.

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