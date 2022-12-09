На окупованій Луганщині закінчуються ліки, їх отримують лише рашисти - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Російські загарбники завозять ліки на окуповані території Луганської області виключно для потреб бойовиків та продовжують заходи щодо примусової паспортизації. Про це повідомляє Луганська ОВА у Telegram, пише УНН.
Стала відомою ще одна складова ситуації, що сталася, окрім переоблаштування ліжкового фонду під потреби поранених бойовиків.
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"У медзакладах закінчується запас ліків – окупаційна влада ігнорує це питання. Усе, що завозиться з рф, – спрямовується на потреби військових. Так само, як і персонал, який підвезли з регіонів росії буцімто на допомогу. Займаються ці гастролери виключно здоров’ям бойовиків. Місцеве населення залишається ні з чим", - повідомили в ОВА.
Деталі
Жителі окупованих територій, як вказано, обурені примусовим виписом з лікарень та відмовами у госпіталізації.
Продовжують росіяни, за повідомленням, і впровадження заходів стосовно примусової паспортизації.
"Зрозуміло, що перші на черзі – бюджетники та пенсіонери, яким просто погрожують залишити без грошей. Серед інших додатковий тиск здійснюється на медиків. Їх поставили перед вибором – отримати папірець або звільнитися", - зазначили в ОВА.
Аби відновити втрачені реєстраційні документи на авто, замінити реєстраційні знаки, посвідчення водія, як зазначається, – теж треба пред’явити паспорт рф.
Доповнення
Окупанти на Луганщині виписують пацієнтів з лікарень, а лікарів переводять до шпиталів.