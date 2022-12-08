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Окупанти на Луганщині виписують пацієнтів з лікарень, а лікарів переводять до шпиталів - Гайдай

Окупанти на Луганщині виписують пацієнтів з лікарень, а лікарів переводять до шпиталів - Гайдай

Київ • УНН

 • 659531 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. У Луганській області окупанти з лікарень виписують цивільних, а лікарів переводять у військові шпиталі та перевозять ближче до фронту. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону, інформує УНН.

Цитата

«Окупанти намагаються позбавитися пацієнтів в лікарнях. Деяких медиків забирають з лікарень та переводять або до медичних установ ближче до лінії фронту, або до військових шпиталів для того, щоб лікувати поранених», - заявив він.

Деталі

Гайдай зазначив, що росіяни в перші дні повномасштабного вторгнення вивезли з лікарень сучасне обладнання, яке місцева влада придбала 1,5-2 роки тому. Окупанти його демонтували на вивезли в бік Луганська.

Також, за словами Гайдая, ситуація на фронті важка, окупанти намагаються захопити Білогорівку, продовжуються постійні атаки.

«Окупаційні війська не зупиняють наступ. Що стосується Сватовського, Кремінного направлення, то там також вони стягнули велику кількість техніки. Але росіянам доведеться незабаром попрощатися зі Сватовим та Кремінною. І вони це розуміють, тому готуються до наступної оборони в Старобільську», - заявив він.

Доповнення

Українських підлітків вивозять із захопленої Луганщини до рф. Відомо, що їх відправляють до чечні для "патріотичного виховання". 

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