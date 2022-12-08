Оккупанты в Луганской области выписывают пациентов из больниц, а врачей переводят в госпитали - Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Луганской области оккупанты из больниц выписывают гражданских, а врачей переводят в военные госпитали и перевозят ближе к фронту. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона, информирует УНН.
Цитата
«Оккупанты пытаются избавиться от пациентов в больницах. Некоторых медиков забирают из больниц и переводят либо в медицинские учреждения ближе к линии фронта, либо в военные госпитали для того, чтобы лечить раненых», - заявил он.
Детали
Гайдай отметил, что россияне в первые дни полномасштабного вторжения вывезли из больниц современное оборудование, которое местные власти приобрели 1,5-2 года назад. Оккупанты его демонтировали и вывезли в сторону Луганска.
Также, по словам Гайдая, ситуация на фронте тяжелая, оккупанты пытаются захватить Белогоровку, продолжаются постоянные атаки.
«Оккупационные войска не останавливают наступление. Что касается Сватовского, Кременного направления, то там также они стащили большое количество техники. Но россиянам придется вскоре попрощаться со Сватовым и Кременной. И они это понимают, поэтому готовятся к следующей обороне в Старобельске», – заявил он.
Дополнение
Украинских подростков вывозят из захваченной Луганской области в рф. Известно, что их отправляют в чечню для "патриотического воспитания".