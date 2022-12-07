На Луганщині викрадають дітей для кадирівського "виховання" - Гайдай

Деталі

Очільник Луганської ОВА наголосив, що глава чеченської республіки рамзан кадиров дуже пишався, що в нього є "молоде покоління українців, яке він особисто підготує". Адже подібних випадків депортації підлітків на територію рф уже понад сотня.

Гайдай зазначив, що "у 2020-2021 роках підрозділи СБУ знешкоджувала диверсійні групи, до яких входили хлопці віком 21-22 роки. Тобто їм у 2014 якраз було по 14 років. Піділітків настільки зомбували, що вже у 21 вони пішли вбивати своїх же земляків".

Раніше "Центр національного спротиву" повідомив, що російська окупаційна адміністрація на тимчасово окупованій території Луганщини відзвітувала, що для 15 000 дітей від 2 до 17 років було проведено поглиблені медичні огляди. Завезені з росії медики зазначили в документах обстеження, що 70% з цих дітей "потребують спеціальної медичної допомоги". Саме таким заключенням росіяни прикривають депортацію дітей на територію рф.

Доповнення

Окупаційна влада депортувала до рф або на тимчасово-окуповані території понад 12 тисяч українських дітей. Лише 119 з них вдалося повернути.