Детали

Глава Луганской ОВА подчеркнул, что глава чеченской республики рамзан кадыров очень гордился, что у него есть "молодое поколение украинцев, которое он лично подготовит". И подобных случаев депортации подростков на территорию россии уже более сотни.

Гайдай отметил, что "в 2020-2021 годах подразделения СБУ обезвреживали диверсионные группы, в которые входили ребята 21-22 года. То есть им в 2014-м как раз было по 14 лет. Подростков настолько зомбировали, что уже в 21 они пошли убивать своих же земляков".

Ранее "Центр национального сопротивления" сообщил, что российская оккупационная администрация на временно оккупированной территории Луганской области отчиталась, что для 15 000 детей от 2 до 17 лет были проведены углубленные медицинские осмотры. Завезенные из россии медики отметили в документах обследования, что 70% из этих детей "требуют специальной медицинской помощи". Именно таким заключением россияне прикрывают депортацию детей на территорию россии.

Дополнение

Оккупационные власти депортировали в рф или на временно-оккупированные территории более 12 тысяч украинских детей. Только 119 из них удалось вернуть.