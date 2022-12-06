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Окупанти депортували до рф понад 12 тисяч українських дітей, 119 з них вдалось повернути — Кислиця

Окупанти депортували до рф понад 12 тисяч українських дітей, 119 з них вдалось повернути — Кислиця

Київ • УНН

 • 1004097 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Окупаційна влада депортувала до рф або на тимчасово-окуповані території понад 12 тисяч українських дітей. Лише 119 з них вдалося повернути. Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН, передає УНН.

Деталі

За його словами, наразі лише 119 депортованих дітей повернулися до своїх рідних в Україні.

“Настійливо закликаємо москву припинити незаконну практику, негайно надати відповідним структурам, міжнародним організаціям повну інформацію по українських дітях, які були викрадені або депортовані на її територію, включно з дітьми, які потім були усиновлені або передані прийомним сім'ям”, — заявив Кислиця.

Він також закликав ООН і міжнародне співтовариство не мовчати щодо цих злочинів, і вимагати від рф надати доступ до дітей, полегшити їхнє безпечне повернення і возз’єднання з родинами.

Доповнення

Як писав УНН, російські ЗМІ почали розповсюджувати пропагандистський "серіал" про кількох українських дітей із Донбасу, яких примусово усиновили в російські родини.

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