Окупанти депортували до рф понад 12 тисяч українських дітей, 119 з них вдалось повернути — Кислиця
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Окупаційна влада депортувала до рф або на тимчасово-окуповані території понад 12 тисяч українських дітей. Лише 119 з них вдалося повернути. Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН, передає УНН.
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За його словами, наразі лише 119 депортованих дітей повернулися до своїх рідних в Україні.
“Настійливо закликаємо москву припинити незаконну практику, негайно надати відповідним структурам, міжнародним організаціям повну інформацію по українських дітях, які були викрадені або депортовані на її територію, включно з дітьми, які потім були усиновлені або передані прийомним сім'ям”, — заявив Кислиця.
Він також закликав ООН і міжнародне співтовариство не мовчати щодо цих злочинів, і вимагати від рф надати доступ до дітей, полегшити їхнє безпечне повернення і возз’єднання з родинами.
Доповнення
Як писав УНН, російські ЗМІ почали розповсюджувати пропагандистський "серіал" про кількох українських дітей із Донбасу, яких примусово усиновили в російські родини.