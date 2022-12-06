Окупанти депортували до рф понад 12 тисяч українських дітей, 119 з них вдалось повернути — Кислиця

Деталі

За його словами, наразі лише 119 депортованих дітей повернулися до своїх рідних в Україні.

“Настійливо закликаємо москву припинити незаконну практику, негайно надати відповідним структурам, міжнародним організаціям повну інформацію по українських дітях, які були викрадені або депортовані на її територію, включно з дітьми, які потім були усиновлені або передані прийомним сім'ям”, — заявив Кислиця.

Він також закликав ООН і міжнародне співтовариство не мовчати щодо цих злочинів, і вимагати від рф надати доступ до дітей, полегшити їхнє безпечне повернення і возз’єднання з родинами.

Доповнення

Як писав УНН, російські ЗМІ почали розповсюджувати пропагандистський "серіал" про кількох українських дітей із Донбасу, яких примусово усиновили в російські родини.