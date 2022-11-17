У Росії почали рекламувати примусове усиновлення українських дітей у російські родини, — ISW

Деталі

Російські пропагандистські ЗМІ почали розповсюджувати багатосерійний документальний серіал про кількох українських дітей із Донбасу, яких усиновили в російські родини.

Цитата

"У документальному серіалі стверджується, що тільки в 2022 році російські чиновники евакуювали з Донбасу понад 150 000 дітей. Незрозуміло, як саме російські джерела підраховують цю цифру, а українські офіційні особи раніше оцінювали цю цифру в 6-8 тисяч", — йдеться у звіті.

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров також заявив, що співпрацює з Уповноваженим РФ з прав дитини Марією Львовою-Бєловою над тим, щоб «важкі підлітки» з різних регіонів Росії та окупованих Донецької та Луганської областей були доставлені до Чечні для «профілактичної роботи» та «військово-патріотичне виховання.

Львова-Бєлова постійно виступає за депортації та усиновлення українських дітей і сама усиновила дитину з Маріуполя. Програми примусового усиновлення та депортація дітей під виглядом програм "відпустки та реабілітації", ймовірно, складають основу масової російської кампанії з депопуляції, яка може бути рівнозначною порушенню Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього та становити ширший етнічний характер.

Нагадаємо

14 листопада у своєму вечірньому відеозверненні Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти депортували щонайменше 11 тисяч українських дітей.