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У Росії почали рекламувати примусове усиновлення українських дітей у російські родини, — ISW

У Росії почали рекламувати примусове усиновлення українських дітей у російські родини, — ISW

Київ • УНН

 • 363703 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Російські ЗМІ почали розповсюджувати пропагандистський "серіал" про кількох українських дітей із Донбасу, яких примусово усиновили в російські родини.

Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт американського інституту вивчення війни (ISW).

Деталі

Російські пропагандистські ЗМІ почали розповсюджувати багатосерійний документальний серіал про кількох українських дітей із Донбасу, яких усиновили в російські родини.

Цитата

"У документальному серіалі стверджується, що тільки в 2022 році російські чиновники евакуювали з Донбасу понад 150 000 дітей. Незрозуміло, як саме російські джерела підраховують цю цифру, а українські офіційні особи раніше оцінювали цю цифру в 6-8 тисяч", — йдеться у звіті.

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров також заявив, що співпрацює з Уповноваженим РФ з прав дитини Марією Львовою-Бєловою над тим, щоб «важкі підлітки» з різних регіонів Росії та окупованих Донецької та Луганської областей були доставлені до Чечні для «профілактичної роботи» та «військово-патріотичне виховання.

Львова-Бєлова постійно виступає за депортації та усиновлення українських дітей і сама усиновила дитину з Маріуполя. Програми примусового усиновлення та депортація дітей під виглядом програм "відпустки та реабілітації", ймовірно, складають основу масової російської кампанії з депопуляції, яка може бути рівнозначною порушенню Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього та становити ширший етнічний характер.

Нагадаємо

14 листопада у своєму вечірньому відеозверненні Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти депортували щонайменше 11 тисяч українських дітей.

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