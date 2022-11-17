В России начали рекламировать принудительное усыновление украинских детей в российские семьи, — ISW

Детали

Российские пропагандистские СМИ начали распространять многосерийный документальный сериал о нескольких украинских детях из Донбасса, усыновленных в российских семьях.

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"В документальном сериале утверждается, что только в 2022 году российские чиновники эвакуировали из Донбасса более 150 000 детей. Непонятно, как именно российские источники подсчитывают эту цифру, а украинские официальные лица раньше оценивали эту цифру в 6-8 тысяч", — говорится в отчете.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров также заявил, что сотрудничает с Уполномоченным РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой над тем, чтобы «трудные подростки» из разных регионов России и оккупированных Донецкой и Луганской областей были доставлены в Чечню для «профилактической работы» и «военно-патриотическое воспитание».

Львова-Белова постоянно выступает за депортацию и усыновление украинских детей и сама усыновила ребенка из Мариуполя. Программы принудительного усыновления и депортация детей под видом программ "отпуска и реабилитации", вероятно, составляют основу массовой российской кампании по депопуляции, которая может быть равнозначна нарушению Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него и составит более широкий этнический характер.

Напомним

14 ноября в своем вечернем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты депортировали по меньшей мере 11 тысяч украинских детей.