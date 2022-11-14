Окупанти депортували щонайменше 11 тисяч українських дітей - Зеленський

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Вчора за співголовування Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та керівника Офісу Андрія Єрмака відбулося засідання Координаційної ради України з питань захисту і безпеки дітей.

"Я дякую пану Гутеррішу за це", - сказав Зеленський.

Було обговорено, як зупинити депортацію українських дітей у росію й повернути додому всіх, хто був силою вивезений.

"Як мінімум це майже 11 тисяч дітей – ми їх знаємо поіменно. Але це лише ті, про кого ми знаємо. А насправді вивезених більше. Також у засіданні взяли участь посли провідних держав, яких ми закликаємо допомогти з реалізацією цього завдання. Щоб повернути всіх депортованих, нам справді буде потрібна міць усього світу. Я вірю, що ми зможемо це забезпечити!", - додав президент України.

Нагадаємо

Внаслідок повномасштабного вторгнення російські війська поранили в Україні щонайменше 830 дітей, вбили - 430.