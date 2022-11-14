Оккупанты депортировали не менее 11 тысяч украинских детей - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты депортировали по меньшей мере 11 тысяч украинских детей, пишет УНН со ссылкой на видеообращение главы государства.
Детали
Вчера за сопредседательства Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и руководителя Офиса Андрея Ермака состоялось заседание Координационного совета Украины по вопросам защиты и безопасности детей.
"Я благодарю господина Гутерриша за это", - сказал Зеленский.
Было обсуждено, как остановить депортацию украинских детей в россию и вернуть домой всех, кто был вывезен.
"Как минимум это почти 11 тысяч детей – мы их знаем поименно. Но это только те, о ком мы знаем. А на самом деле вывезенных больше. Также в заседании приняли участие послы ведущих государств, которых мы призываем помочь с реализацией этой задачи. Чтобы вернуть всех депортированных, нам действительно потребуется мощь всего мира. Я верю, что мы сможем это обеспечить!", - добавил президент Украины.
Напомним
В результате полномасштабного вторжения российские войска ранили в Украине по меньшей мере 830 детей, убили – 430.