Оккупанты депортировали не менее 11 тысяч украинских детей - Зеленский

Детали

Вчера за сопредседательства Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и руководителя Офиса Андрея Ермака состоялось заседание Координационного совета Украины по вопросам защиты и безопасности детей.

"Я благодарю господина Гутерриша за это", - сказал Зеленский.

Было обсуждено, как остановить депортацию украинских детей в россию и вернуть домой всех, кто был вывезен.

"Как минимум это почти 11 тысяч детей – мы их знаем поименно. Но это только те, о ком мы знаем. А на самом деле вывезенных больше. Также в заседании приняли участие послы ведущих государств, которых мы призываем помочь с реализацией этой задачи. Чтобы вернуть всех депортированных, нам действительно потребуется мощь всего мира. Я верю, что мы сможем это обеспечить!", - добавил президент Украины.

Напомним

В результате полномасштабного вторжения российские войска ранили в Украине по меньшей мере 830 детей, убили – 430.